Smog, il cielo sopra Pechino ritorna blu dopo settimane di forte inquinamento

È stato il fine settimana natalizio a regalare agli abitanti di Pechino un cielo come non lo si vedeva da tempo: azzurro e blu. Complici una situazione meteo favorevole, il vento che ha spazzato via gli inquinanti e i divieti di circolazione per i veicoli a motore, l'aria è tornata nuovamente respirabile per i circa 11 milioni di abitanti che abitano la capitale.

See how heavy #smog descends on Beijing on Friday, as the Chinese capital issues 2016’s first red alert for air pollution (Xinhua/Jiang Yan) pic.twitter.com/yQP9zjDnuv — China Xinhua News (@XHNews) 16 dicembre 2016

Smog, secondo le autorità la qualità dell'aria migliora

Stop ai veicoli inquinanti