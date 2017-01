Cervello da gallina a chi?

Esistono oltre 19 miliardi di polli che sono quindi una delle specie di vertebrati maggiormente presenti sul pianeta (in Gran Bretagna il rapporto tra la massa degli uccelli selvatici rispetto a quella dei polli è 1:104). Nonostante la loro incredibile diffusione la maggior parte delle persone non ha alcun contatto con questi animali, perlomeno non mentre sono vivi. Un nuovo studio però potrebbe costringerci a ripensare il rapporto con queste creature, o quantomeno a guardarle con occhi diversi. Ammesso che abbia ancora senso chiedersi quanto un’altra specie animale sia intelligente utilizzando il nostro cervello come misura di tutte le cose, uno studio pubblicato sulla rivista Animal Cognition sostiene che i polli sono animali intelligenti, con capacità logiche capaci di competere con quelle di alcuni primati, e perfino empatici.

L’intelligenza dei polli non è una sorpresa

Menti sofisticate e machiavelliche

Anche i polli possono annoiarsi ed essere tristi

Polli matematici

Polli compassionevoli