Cos’è il Ttip, l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione europea

Il Partenariato translatlantico sul commercio e gli investimenti, o Ttip dall’inglese Transatlantic trade and investment partnership, è un accordo di libero scambio che Stati Uniti (Usa) e Unione europea (Ue) stanno negoziando, perlopiù segretamente, dal giugno del 2013. Dopo più di dieci anni di discussioni preparatorie. L’obiettivo del trattato è creare un mercato comune che semplifichi i rapporti economici tra le parti. Gli strumenti principali sono: la riduzione dei dazi doganali sulle merci, sui servizi e sugli appalti pubblici gestiti da aziende multinazionali che operano negli Stati Uniti e nei paesi dell’Unione europea; la semplificazione e l’uniformità delle norme commerciali in vigore attraverso l’adozione di nuove leggi che eliminino le differenze. Finora si sono tenuti tredici incontri (round) di negoziati. L’ultimo a New York, negli Stati Uniti, dal 25 al 29 aprile. Il prossimo è a giugno.

Le proteste contro il Ttip in Europa

Do you agree that the remaining #TTIP documents should be released? #TTIPleaks — Greenpeace Nederland (@GreenpeaceNL) 2 maggio 2016

Sul principio di precauzione

Cos'è il sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti

Il Ttip potrebbe vanificare l'Accordo di Parigi sul clima

Cosa possono fare i cittadini