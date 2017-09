Turchia, cinque anni (e tre pallottole) a due giornalisti d’opposizione

Can Dundar e Erdem Gul, due giornalisti della testata di opposizione turca Cumhuriyet, sono stati condannati il 6 maggio da un tribunale di Istanbul, rispettivamente, a cinque anni e dieci mesi, e a cinque anni di reclusione. La loro colpa: aver rivelato in due articoli l’esistenza di un traffico di armi organizzato dai servizi segreti di Ankara. Ordigni e munizioni che venivano raccolti e spediti in Siria, per aiutare i ribelli.

Il primo arresto il 26 novembre scorso

Tre colpi di pistola contro Dundar

Erdogan voleva una condanna per “terrorismo”

Immagine di apertura: ©Can Erok/Cumhuriyet Newspaper via Getty Images