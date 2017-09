Turchia, la polizia irrompe nelle sedi di due emittenti critiche con Erdogan

Mercoledì 28 ottobre 2015, a quattro giorni dalle elezioni legislative, la polizia turca ha fatto irruzione nelle sedi di due televisioni - Bugün TV e Kanaltürk - considerate vicine alle opposizioni al presidente Recep Tayyip Erdogan. Il tutto è avvenuto mentre le telecamere delle due emittenti trasmettevano in diretta: i poliziotti, in tenuta antisommossa, e dotati di cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, si sono mossi fin dall’alba. Giunti sul posto, hanno incontrato una strenua resistenza organizzata dai dipendenti e da centinaia di manifestanti (a poche settimane dall’attentato che ha ucciso decine di persone nel corso di un corteo ad Ankara). Dopo alcune ore, gli agenti hanno superato la barriera umana eretta in difesa delle sedi, e attorno alle 16:30 (ora locale) hanno imposto lo stop alle trasmissioni. Numerose persone sarebbero state arrestate.