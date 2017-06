"Run, hide, tell". Questo l'invito lanciato dalla polizia metropolitana di Londra con un tweet dal suo account officiale nella notte tra sabato 3 e domenica 4 giugno in seguito a quello che verrà classificato come un attacco terroristico.

When we need to show that we will not bend to terrorists' will, this man refusing to spill beer IS LONDON! Be vigilant, but be undeterred. pic.twitter.com/S8cgMbALIy