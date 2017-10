Ungheria. La foto dei detenuti che alzano un muro davanti ai nostri occhi

Uno dei paesi principali, quello che fa più discutere per le scelte politiche e perché sulla rotta dei profughi per raggiungere l’Europa settentrionale è l’Ungheria. Tra le azioni decise dal governo di Viktor Orbán c’è la costruzione di un muro lungo il confine con la Serbia per arginare il flusso di persone che entrano illegalmente nel paese portando al collasso, secondo fonti interne, i costi legati al welfare, alle spese per l'accoglienza. Il muro, una volta completato, sarà lungo 175 chilometri e alto quattro metri tra filo spinato, reti metalliche e mattoni. L’Ungheria ha fatto sapere che alla costruzione lavorano 900 persone, tra esercito e detenuti.

L'immagine in evidenza è stata scattata l'11 settembre da Christopher Furlong/Getty Images e mostra un gruppo di detenuti ungheresi al lavoro per costruire il muro per fermare i profughi in arrivo dalla Serbia