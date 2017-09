Uragano Irma. Miami sommersa, almeno tre morti in Florida

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato lo stato di catastrofe naturale per la Florida nella giornata di domenica, il che permetterà di sbloccare mezzi e risorse finanziarie supplementari per aiutare la penisola devastata dal passaggio dell'uragano Irma. I venti hanno soffiato, come previsto, con una forza eccezionale sullo stato americano, generando onde alte parecchi metri. Il mare ha così invaso le strade della città di Miami, come testimoniato da numerosi abitanti tramite i social network.

Brickell area in #Miami taking the surge from #Irma. It's as deep as 2' at SE 12th St. & Brickell Ave. pic.twitter.com/UAhcDLij6N — Mike Seidel (@mikeseidel) 10 settembre 2017

Il mare ha superato le dighe di protezione e invaso il quartiere Brickell

Same street in Miami before #Irma compared to the current situation! An example of storm surge! pic.twitter.com/4MK2jrwZvK — Alex Wallace (@TWCAlexWallace) 10 settembre 2017

“290 miliardi di danni legati a Harvey e Irma”

#BREAKING Local 10 cameras catch looters breaking into stores in Fort Lauderdale during #Irma https://t.co/45ESxKpUdk pic.twitter.com/tjCH1iqhH8 — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 10 settembre 2017

L'uragano declassato a tempesta tropicale