Gli zoo fuorilegge di mezza Europa in mostra a Bruxelles per denunciare l’assenza di controlli

Una mostra fotografica che ritrae le condizioni in cui vivono gli animali dei circa quattromila zoo europei che, per legge, dovrebbero avere come obiettivo principale la conservazione della biodiversità, è stata esposta al Parlamento europeo. La mostra è stata voluta dalla ong britannica Born free foundation che ha anche organizzato un incontro con gli europarlamentari per discutere in dettaglio della direttiva relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e, in particolare, del ruolo degli zoo e del benessere dei loro ospiti. Le fotografie sono state scattate in strutture europee che non sembrano essere all'altezza degli standard stabiliti dalla direttiva e dalle leggi nazionali che la recepiscono.

Foto di copertina: Britta Jaschinski/Born Free Foundation