Ecco cosa succede a San Francisco se i ciclisti rispettano tutte le regole

A San Francisco la polizia ha deciso di fare controlli severi multando i ciclisti indisciplinati. Questa scelta ha scatenato le proteste di chi si sposta in bicicletta al punto da mostrare alla città cosa sarebbe accaduto se tutti avessero rispettato rigidamente le regole stabilite. Hanno così cominciato a fermarsi agli incroci in fila indiana, ad attendere ognuno che la strada fosse libera per passare o girare finché il ciclista dietro non ripete la stessa operazione. Una dinamica che spesso fa perdere tempo agli automobilisti, tanto che è capitato che i ciclisti che "protestavano rispettando le regole"ricevessero lamentele e suonate di clacson. Un modo per dimostrare che quella che può sembrare indisciplina vista con un'altra ottica diventa un diverso modo di muoversi. Avanzare lentamente all'incrocio in attesa di uno spazio per poter avanzare o girare non è detto peggiori la situazione come il test ha dimostrato.