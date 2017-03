La tosse è davvero una cattiva compagnia! Spesso impedisce di dormire e in ogni caso ci lascia sfiniti alla fine della giornata.

Nell'attesa di andare da medico, o per aiutare i farmaci prescritti, oppure se il disturbo è superficiale e il medico è d'accordo a trattarlo con rimedi come questi, vale la pena di passare in cucina e prepararsi lo sciroppo giusto. Da abbinare a fumenti o aerosol, tenendo conto che l'80 per cento dell'effetto si deve semplicemente al vapore: l' acqua è sempre a portata di mano!