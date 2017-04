Gli alberi in città? Aiutano a ridurre lo stress

Che passeggiare in mezzo alla natura aiuti a rilassarsi e a ridurre lo stress è cosa nota. Ma ora alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois, in uno studio congiunto con l'Università di Hong Kong, sono riusciti a quantificare quanto una "dose di verde" possa aiutare a ridurre i livelli di stress. Il risultato è che anche un semplice viale alberato in un contesto urbano è in grado di rilassare la persona che lo osserva.

L'esperimento: più alberi, meno stress