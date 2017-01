Il 2017 è l’Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo

Il turismo, per il benessere delle persone e del pianeta, deve essere un'opportunità e non un problema: ecco perché l'Assemblea generale della Nazioni unite ha deciso, il 7 dicembre 2015, che il 2017 sarebbe stato l'Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo. A quindici anni di distanza dalla prima celebrazione del turismo sostenibile, si è sentita l'esigenza di ribadire la necessità di usare questo settore del mercato - che genera ogni anno un fatturato di circa 1.260 miliardi di dollari - per il bene dell'ambiente e delle persone.

Turismo sostenibile, cos'è

Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo: perché

La celebrazione del 2002