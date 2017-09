In Australia la prima centrale che produce energia dalle onde

È entrato ufficialmente in funzione lo scorso 18 febbraio, alla presenza del ministro per la scienza e l'industria Hon Ian Macfarlane, il Perth Wave Energy Project, la prima centrale al mondo che produce energia elettrica dal moto ondoso e connessa direttamente alla rete. L'energia elettrica prodotta alimenterà la base navale Hmas Stirling e sarà acquistata interamente dal Dipartimento della Difesa. Realizzato e prodotto dalla Carnegie, azienda ideatrice della tecnologia (Ceto) in grado di produrre energia dalle onde, è costato circa 70 milioni di euro in 10 anni ed è stato finanziato in parte dall'Agenzia australiana per l'energia rinnovabile (Arena), in parte dal Governo australiano e dal investitori privati. Il Ceto è il primo sistema al mondo (anche in Italia la ricerca è attiva) ad essere interamente sommerso e invisibile dalla riva. Le boe, completamente sotto il pelo dell'acqua, sfruttano l'energia delle onde per alimentare delle pompe fissate al fondale. Le pompe pressurizzano l'acqua che viene utilizzata per azionare delle turbine idroelettriche a terra, che generano a loro volta energia elettrica, rinnovabile e a zero emissioni. L'acqua ad alta pressione pompata dal sistema verrà inoltre utilizzata per alimentare una centrale a osmosi inversa per desalinizzare l'acqua marina.

Immagini via Carnegie.