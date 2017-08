Auto elettriche in autostrada, arrivano le colonnine per i viaggi a lungo raggio

Promette di crescere rapidamente la rete di ricarica autostradale. Dopo l’accordo tra alcuni dei più importanti marchi automobilistici al mondo per la realizzazione di 400 stazioni ultraveloci lungo le arterie del Vecchio Continente, ora anche l’Enel, il principale fornitore d’energia in Italia, si muove per favorire la diffusione delle vetture alimentate a batteria. Quello che un tempo era l’Ente nazione per l’energia elettrica – oggi è una società per azioni privatizzata a partecipazione prevalentemente pubblica – ha infatti vinto un bando europeo per l’installazione di 180 colonnine lungo le autostrade italiane.

Colonnine in Italia e Austria per un corridoio elettrico

Attese 20mila colonnine per un milione di veicoli