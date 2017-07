Batterie al rabarbaro per accumulare energia rinnovabile, ora sono realtà

È made in Italy la batteria a flusso organica che utilizza una sostanza contenuta nel rabarbaro per accumulare energia prodotta da fonti rinnovabili. La batteria, prodotta da Green Energy Storage, start up italiana specializzata in soluzioni tecnologiche per l’efficienza energetica e lo storage, ha il grande vantaggio di essere economica e a basso impatto ambientale.

Che cosa è una batteria a flusso organica e come funziona

Le diverse opzioni di utilizzo delle batterie a flusso

Le potenzialità di mercato delle batterie

Gli sviluppo futuri delle batterie Green Energy Storage