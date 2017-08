A Roma i cittadini chiedono il ‘boulevard ciclabile’ di periferia

Un boulevard ciclabile nella periferia di Roma poco distante da Cinecittà. La proposta viene dal gruppo Settimo Biciclettari e ha l'obiettivo di riqualificare via Flavio Stilicone, che scorre parallela a via Tuscolana. La strada ha visto negli ultimi anni la perdita di molti esercizi commerciali che hanno lasciato il posto a occupazioni abitative dei locali adibiti ad altri scopi. L'area ha visto anche la perdita della pista ciclabile di viale Giulio Agricola a causa di lavori per la costruzione di box, al momento sospesi.