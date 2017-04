Bucatini con carciofi e zafferano

Ingredienti per 4 persone 350 grammi di bucatini 2 carciofi 1/2 cipolla bianca o dorata 3 piccole acciughe sott'olio (Guida al pesce giusto) 100 grammi di mollica di pane di grano duro 1 pacchetto di zafferano in fili (2 pizzichi + 1 pizzico per guarnire) 1 mazzetto di prezzemolo olio extravergine di oliva sale pepe