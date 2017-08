Ciclabile popolare Tuscolana: a Roma i ciclisti si riprendono le strade

La pista ciclabile popolare Tuscolana di Roma dimostra un fatto: la città ha fame di piste ciclabili e sete di mobilità su due ruote. Alcuni pedalatori hanno deciso di organizzarsi per realizzare le ciclabili popolari: piste verniciate su strada simili a quelle che la giunta dell'ultimo sindaco stava decidendo di realizzare. La ciclabile popolare Tuscolana è uno di questi esempi. I cicloattivisti ha deciso di dedicare una domenica mattina e i loro soldi per un'azione condivisa, di cui beneficeranno tutti coloro che hanno deciso di muoversi in maniera più sostenibile e meno stressante. Roma non spicca per tasso di utilizzatori di bici eppure in questi anni il numero di ciclisti sulle strade è aumentato considerevolmente. Una città realizzata senza una adeguata pianificazione urbanistica prima, senza una adeguata progettazione della mobilità ciclabile poi. L'amministrazione comunale non riesce a investire energie (qualcuno è convinto che non voglia) per garantire adeguati percorsi per chi si sposta in bicicletta.

Non solo la pista ciclabile popolare Tuscolana