La Costa Rica ha usato solo energia rinnovabile per 150 giorni nel 2016, finora

La Costa Rica sta battendo record su record. Se lo scorso anno la nazione centroamericana ha toccato quasi il totale di energia prodotta da fonti rinnovabili, il 2016 si appresta ad essere solare. Per circa due mesi consecutivi, per la precisione 76 giorni, il paese non ha bruciato combustibili fossili. Lo fa sapere il Centro nazionale per il controllo dell'energia che in una nota precisa che il periodo va dal 16 giugno al 2 settembre, con una generazione continua di energia pulita.

Idroelettrico ed eolico le fonti rinnovabili della Costa Rica