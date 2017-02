Crepes alla rosa canina con mousse di ricotta al miele

Ingredienti per le crepes alla rosa canina con mousse di ricotta al miele

Per le crepes

1 uovo

50 g farina d’avena

10 g zucchero muscovado

20 ml olio extra vergine di oliva

100 ml di latte di avena

confettura di rosa canina

1 pizzico di sale

Per la mousse

Preparazione delle crepes

Per preparare le crepes con farina di avena, unire in una ciotola capiente la farina, lo zucchero e un pizzico di sale. A parte sbattere l’uovo con il latte di avena. Unire gli ingredienti solidi a quelli liquidi ed infine aggiungere l’olio. Mescolare bene con l’aiuto di una frusta. Lasciare riposare per 20 minuti in frigo.

Spennellare con olio una padella antiaderente e cuocere le crepes, fino a quando non siano ben cotte da entrambi i lati. Farcire con la marmellata e servire.

Preparazione della mousse

Nel frattempo, preparare una mousse di ricotta, unendo la ricotta fresca con un cucchiaio di miele. Nella stagione invernale sono ottimi i mieli agli agrumi. In questo caso è stato utilizzato il miele dai fiori di mandarino.

Le crepes sono perfette da accompagnare con un succo di frutta fresco con ingredienti di stagione, come un'estratto di kiwi, pera e zenzero, e con una coppa di ricotta montata con miele e servita con frutta secca.