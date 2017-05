Il Dakota access pipeline già perde petrolio ancora prima di entrare in funzione

“Noi l’avevamo detto”, è sempre triste da dire ma purtroppo è così anche nel caso del Dakota access pipeline. L’oleodotto, fortemente voluto da Trump, ha perso oltre 300 litri di petrolio, nonostante non sia ancora entrato in funzione. Lo sversamento, avvenuto lo scorso 4 aprile, sembra sia dovuto a un guasto di una pompa. L’area interessata è quella di Tulare nella contea Spink; il luogo si trova a 160 chilometri dal Lago Oahe, dove si sono concentrate la maggior parte delle proteste delle comunità locali. La notizia è stata appresa attraverso il sito del South Dakota Department of Environment and Natural Resources che ha semplicemente pubblicato il dato relativo alla perdita di petrolio, senza tuttavia annunciare pubblicamente l’accaduto.

Nessun allarme secondo governo e costruttori

Le reazioni dei Sioux