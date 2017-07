Danimarca, obiettivo 100% bio

La collaborazione tra agricoltori lungimiranti, organizzazioni e politici ha fatto della Danimarca il Paese leader nel mondo per il commercio di prodotti da agricoltura biologica. Dal 2007 ad oggi le esportazioni di prodotti danesi senza pesticidi è cresciuta del 200 per cento; l’8 per cento di tutti gli alimenti venduti è biologico, e quest’anno, il marchio nazionale del bio, conosciuto dal 97 per cento dei danesi, compie venticinque anni.

La Danimarca vuole sostenibilità e biologico

Il biologico entra nelle scuole danesi

In Danimarca anche i militari mangiano bio