La Danimarca è il maggior produttore di energia eolica al mondo

La penisola che si affaccia sul Mare del Nord batte un altro record. La Danimarca è il Paese che produce più elettricità al mondo sfruttando il vento e si avvicina a grandi passi verso l'obiettivo posto per il 2020, ovvero produrre la metà dell'elettricità da fonti rinnovabili. Il risultato è stato raggiunto grazie all'installazione, nel solo 2014, di ben 100 turbine eoliche offshore. Impianti che hanno permesso, nel mese di gennaio dell'anno scorso, di arrivare al 61 per cento del totale. “Abbiamo stabilito un record unico al mondo”, ha dichiarato, a ragione, il ministro dell'energia Rasmus Helveg Petersen. “Questo dimostra che siamo in grado di raggiungere il nostro obiettivo finale, vale a dire combattere il riscaldamento globale”. La Danimarca punta infatti ad essere indipendente dai combustibili fossili entro i prossimi 40 anni.

Photo by Fotolia/Yauhen Suslo