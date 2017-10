Sfrecciando per Londra in double-decker 100% elettrici

Come annunciato dal sindaco di Londra Boris Johnson all'inizio della settimana, il double-decker, il tradizionale bus londinese a due piani, diventerà completamente elettrico. Il bus sarà realizzato da BYD, una società cinese che produce auto elettriche e batterie, ed entrerà in servizio a ottobre sulla linea 16 (Route 16), che collega la zona nordoccidentale di Londra a Victoria Station. Secondo quanto dichiarato da Transport for London (Tfl), società che gestisce i mezzi pubblici londinesi, si tratterà del primo double-decker elettrico del mondo.

Oltre ai canonici autobus a un piano, anche i double-decker saranno elettrici

circolano sulle strade di Londra dal 2013, invece

, rivisitazione futuristica di uno dei simboli di Londra, sono bus a due piani ad alimentazione ibrida diesel-elettrica in circolazione dal 2012. Tuttavia, finora "molti credevano che un bus a due piani completamente elettrico non fosse realizzabile per via delle dimensioni della batteria per l'alimentazione", si legge in una nota dell'

di Londra. Nonostante ciò, le batterie realizzate da BYD sono abbastanza leggere da alimentare un double-decker che, nel caso del Routemaster, pesa circa 12 tonnellate.

Una manovra volta a ridurre l'inquinamento in città