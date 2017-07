A Forlì parte il primo car sharing ibrido d’Italia

“Andiamo”: così si traduce Yukõ, ovvero il nome che Toyota ha pensato per il suo sperimentale car sharing ibrido. Approdato a Dublino lo scorso giugno, a metà novembre partirà anche in Italia, più precisamente a Forlì, scelta come città pilota per sviluppare il progetto. “Noi cercavamo un servizio di mobilità alternativa, Toyota cercava un comune di media grandezza e attento alle tematiche ambientali per sperimentare Yukõ. È stato un incontro sincronico di richiesta e offerta”, racconta l'assessore alla Mobilità Marco Ravaioli.