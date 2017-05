Franco Berrino. Nella varietà dei vegetali mille sostanze che cooperano per la salute

La scienza, negli ultimi anni, non ha mai smesso di valorizzare le virtù dei vegetali, portando prove continue e certe di come il consumo quotidiano e abbondante di frutta e verdura possa davvero migliorare la salute generale delle persone. Abbiamo chiesto al dottor Franco Berrino, medico, epidemiologo, già direttore del Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, di raccontarci cos'è delle verdure che fa così bene e cosa possiamo fare per approfittarne al meglio. Ecco cosa ci ha raccontato a Verona in occasione del quarto incontro di Campi da sapere, dedicato appunto ai vegetali.