Fukushima, livelli di radiazioni record in uno dei reattori

530 sievert l'ora. È il livello di radiazioni misurate all'interno del reattore 2 della centrale nucleare di Fukushima. Una misura letale per l'uomo anche per un'esposizione di pochi minuti. Lo fa sapere la Tepco (Tokyo electric power), che ha rilevato le misurazioni durante le operazioni di recupero del combustibile nucleare all'interno del reattore. I tecnici hanno inoltre reso noto che esiste una falla rinvenuta sul contenitore a pressione del reattore, probabilmente dovuto alla fuoriuscita del combustibile.