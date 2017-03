Fukushima 5 anni dopo. Dopo la rabbia e l’incertezza è tempo della ripresa

Sono passati cinque anni dall’11 marzo del 2011, il giorno in cui in Giappone si è verificato il disastro naturale più grave degli ultimi dieci anni. L’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi è avvenuto in seguito a un maremoto di magnitudo 9.0, talmente forte che ha spostato permanentemente più di due metri a est la principale isola del Giappone scatenando uno tsunami che ha compromesso i reattori della centrale. Ora che sono morte più di 20mila persone e centinaia di migliaia sono rimaste senza una casa, in Giappone restano ancora delle questioni irrisolte. Anche se sono stati fatti progressi, c’è ancora molta strada da fare perché il paese si riprenda dalla catastrofe.

Le foto di Fukushima ieri e oggi

La centrale nucleare di Fukushima oggi: dopo il disastro

Decontaminazione lenta e costosa

Il video di Fukushima oggi

Lo scenario non è post-apocalittico come ci si potrebbe aspettare. Fukushima, ora, sembra un posto normale – sottopopolato ma normale. Nel 2016 abbiamo visitato la prefettura sulla costa nordorientale del Giappone.

Danni ambientali: l'Oceano Pacifico radioattivo

Danni alla popolazione: gli effetti sulla salute