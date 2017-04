I segreti per gestire la rabbia in auto

Quando siamo in auto, una partenza lenta al semaforo, una precedenza non data, un parcheggio soffiato… possono scatenarci – o scatenare ad altri – una tempesta ormonale degna di una lotta, nel paleozoico, contro lo straniero che ha insultato il totem della tribù vicina. Non importa se viviamo nel 21° secolo, la nostra cosiddetta civiltà è giovanissima rispetto a meccanismi del cervello consolidatisi nell’arco delle 150.000 generazioni che hanno preceduto gli ultimi 5000 anni di storia.

e può rompere le porte della sua gabbia, mettendo in atto comportamenti che, a freddo, nessuno avrebbe adottato. La rabbia è energia concentrata, come tale ha anche un potere utile e prezioso, ma è, appunto, come un animale selvatico incattivito che non risponde ai comandi se non c’è stato prima un amorevole addestramento. La rabbia non è di per sé qualcosa di brutto o di negativo, lo diventa il momento in cui si scatena senza controllo e diventa distruttiva. Quando invece, viene conosciuta e addomesticata, può diventare una preziosa alleata nella nostra vita quotidiana e possiamo usare la sua energia… nei contesti e nelle direzioni da noi scelte consapevolmente.

Arrabbiarsi è normale. Provare rabbia è una cosa umana. Imparare a sorridere alla tua rabbia e a farci pace. Il significato della pratica, dell'imparare, è tutto qui. Prestando attenzione alla tua rabbia, puoi trasformarla nel tipo di energia di cui hai bisogno. L'energia positiva si ottiene dall'energia negativa. Un fiore, per quanto bello, un giorno diventerà concime, ma se sai come trasformare il concime di nuovo in un fiore, allora non avrai da preoccuparti. Così non devi preoccuparti della tua rabbia, perché sai come trattarla: abbracciandola, riconoscendola e trasformandola. Questo è quello che si può fare. Come manciata di diamanti sul velluto della notte così le stelle gridano la bellezza del mondo.