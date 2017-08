Il commercio equo e solidale

Per farci spiegare di cosa si tratta abbiamo intervistato Paolo Pastore, il Direttore del Consorzio Fairtrade, l?ente italiano che certifica i prodotti del commercio equo e solidale. Partiamo dal principio? cos?è il commercio equo e solidale? E? una forma di economia nuova, di economia alternativa che punta a pagare nei paesi produttori un prezzo equo per le produzioni, siano esse produzioni di cacao piuttosto che di caffè, di banane, ananas e così via. Chi pratica il commercio equo paga ai produttori in origine un prezzo più elevato, che consente agli stessi degli standard di vita dignitosi. Avete dedicato una settimana al commercio equo e solidale, dov?è e che cosa c?è da vedere? Questa settimana, che è giunta alla terza edizione, comporta una serie di iniziative in tutta Italia. Si partirà d Milano e Roma con una serie di incontri culturali legati alle librerie Feltrinelli e al LifeGate Cafè di Milano. I consumatori possono trovare in circa 3000 punti vendita della distribuzione organizzata e in alcune botteghe del mondo i prodotti certificati Fairtrade. Quello che noi chiediamo particolarmente in questa settimana è di fare un gesto di consumo consapevole: andare nel proprio negozio di fiducia o al supermercato, controllare se ci sono i prodotti del commercio equo e solidale e acquistarli. Perché acquistandoli si contribuisce ad uno sviluppo umano, sostenibile, migliore per tutto il mondo. Quando si parla di Sud del mondo, oltre che di sfruttamento si parla spesso di uso indiscriminato di pesticidi nelle piantagioni, gli stessi pesticidi che in Europa sono vietati per la loro pericolosità. Le coltivazioni destinate al commercio equo e solidale, curano anche questo aspetto? Le coltivazioni che offrono prodotti per il commercio equo e solidale sono realizzate con almeno la lotta integrata, quindi con un uso limitato o o di pesticidi, e con un basso impatto ambientale. Infatti dove è possibile - e in numerosi paesi è possibile - si realizzano coltivazioni con il metodo biologico, privo di pesticidi, sotto la supervisione di tecnici. Questi prodotti, oltre a quelli sociali, hanno tutti gli standard organolettici che servono ad una alimentazione sana, corretta e a basso impatto ambientale. Ci può fare qualche esempio di eccellenza, di produzione che ha veramente riscattato nel concreto una comunità? La cooperativa Appta del Perù prima vendeva il suo cacao e il suo zucchero sul mercato normale, realizzando dei ricavi infinitesimi. Pensiamo che, rispetto al prezzo che paghiamo qui in Europa, a questa cooperativa veniva pagato circa un 4-5% del valore poi realizzato da chi vendeva al mercato finale. Grazie al commercio equo e solidale e alla cooperazione con Conapi, una cooperativa di Bologna, hanno potuto vendere caffè, cacao e zucchero a prezzo equo. Ora circa l?85% della loro produzione viene venduta attraverso i canali del commercio equo e solidale e grazie a ciò hanno potuto realizzare una rete di potabilizzazione dell?acqua per tutta l?area in cui risiede la cooperativa e avviare percorsi scolastici per i minori della cooperativa. Per noi questo è un successo del commercio equo e solidale.