Inapro è la serra del futuro. Non consuma acqua e non usa fertilizzanti

Produrre maggiori quantità di cibo, impiegando minori risorse. È questo l'obiettivo che si pone l'acquaponica, un sistema di produzione innovativo, capace di fornire i nutrienti e l'acqua necessaria in un ciclo praticamente infinito e autosufficiente. È ciò che si propone Inapro, progetto europeo che coniuga l'acquacoltura con l'idroponica, in un sistema dove i rifiuti prodotti dai pesci d'allevamento o da altre creature acquatiche forniscono le sostanze nutritive per le piante coltivate con l'idroponica, in grado a loro volta di purificare l'acqua.

Con Inapro si produce di più consumando meno

Consumi di acqua vicini allo zero

Sicurezza alimentare per i Paesi più poveri