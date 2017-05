Milano Food City, tutto quello che c’è da sapere per godersi il fuorisalone del cibo

È stato definito come il “fuorisalone del cibo”, cioè una serie di eventi aperti a tutti che si tengono a Milano mentre a Fiera Milano (Rho) si tiene Tuttofood, la fiera internazionale dedicata alle aziende del settore food & beverage. Milano Food City, questo il nome, animerà la città con oltre 300 appuntamenti dal 4 all’11 maggio, fortemente voluto dal comune di Milano e dal sindaco Beppe Sala. Da allora tante realtà, istituzionali, culturali, commerciali, si sono attivate per entrare a far parte del palinsesto con eventi e incontri, talk e dibattiti. Milano Food City vuole svilupparsi in tre direzioni: raccogliere l’eredità di Expo Milano 2015 per sviluppare le riflessioni sul tema della nutrizione; far diventare Milano una città attrattiva, oltre che per la moda e per il design, anche per il food, incoraggiando i soggetti che fanno parte di questo settore (chef, ristoranti, aziende) nella creazione di eventi di educazione e intrattenimento aperti al pubblico. Il terzo pilastro di Food City è la volontà di dare impulso a tutte le realtà del volontariato milanese che si occupano del recupero e della redistribuzione del cibo. Milano dà così il via a un percorso che la città potrà perfezionare una volta conclusa l’esperienza di questa “Edizione zero”, come l’ha definita Sala, per costruire un appuntamento annuale dove confrontarsi con protagonisti internazionali sul diritto al cibo, la sostenibilità alimentare, la lotta allo spreco. Per far diventare Milano la “Davos del cibo”.

