Da 7 a 0: la scala di gravità degli incidenti nucleari si chiama Ines

La scala INES - International Nuclear and Radiological Event Scale - è stata introdotta nel 1990 dalla International Atomic Energy Agency per consentire una pronta e comprensibile diramazione delle informazioni di sicurezza in caso di incidente in una centrale nucleare o per le operazioni connesse all'impiego dell'energia atomica, del combustibile, dell'uranio, dello stoccaggio o dello smaltimento. La scala è logaritmica in base 10, non lineare: ogni livello corrisponde a un evento approssimativamente dieci volte più grave del livello precedente. Un evento di livello 6 è classificato 1000 volte più grave di un evento di livello 3. Il livello di gravità di un disastro nucleare causato dall'uomo, che coinvolge aspetti sociali, sanitari ed ecologici, si presta a un margine di valutazione interpretativa e consta di più variabili, anche a lungo termine. Quindi il livello Ines di un incidente viene spesso assegnato molto tempo dopo l'evento. Le agenzie nazionali ed internazionali però assegnano un primo livello Ines previsionale, che via via può subire variazioni.

I livelli nel dettaglio della scala Ines

Il livello Ines è determinato da tre fattori

I principali incidenti nucleari nel mondo

Come sono stati classificati i alcuni incidenti finora avvenuti