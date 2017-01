Le migliori mostre nel 2017: ecco quelle da non perdere

Per gli appassionati d'arte l'inizio d'anno è anche il momento dove programmare viaggi per visitare musei e gallerie in giro per il paese. Abbiamo stilato la nostra personale lista di mostre nel 2017 da non perdere: un tour d'arte e bellezza per godere di artisti e opere di tutto il mondo perché, diceva Henry Miller, "l'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita". E non è poco.

Un anno d'arte, le più belle mostre nel 2017

Appena inaugurata a Roma una mostra di Anish Kapoor, fino ad aprile l'artista indiano, che manca da 10 anni in Italia, espone al Macro una serie di rilievi e dipinti composti da strati aggettanti di silicone rosso e bianco e pittura e sculture-architetture monumentali, tra le quali la straordinaria “Sectional Body Preparing for Monadic Singularity”, esposta l’anno scorso, all’aperto, nel parco della Reggia di Versailles, e riproposta al Macro in dialogo con l’architettura del museo. Per ripensare all'arte, in modi nuovi.

Dal 16 dicembre 2016 al 17 aprile 2017, Roma Macro - Anish Kapoor

Il 21 gennaio l'appuntamento è a Brescia per la mostra "Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell'Ottocento" allestita fino all'11 giugno a Palazzo Martinengo, in cui saranno esposti oltre cento capolavori. Canova, Hayez, Segantini, Pellizza da Volpedo, Zandomeneghi, De Nittis sono solo alcuni degli artisti presenti in mostra che raccontano un secolo d'arte, un secolo di storia che va dal neoclassicismo al romanticismo, dalla scapigliatura ai macchiaioli, fino al divisionismo.

Dal 21 gennaio 2017 all'11 giugno 2017, Brescia Palazzo Martinengo - Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell'Ottocento

Se è la fotografia che vi appassiona, nello splendido e curato MAN, il Museo d'arte della Provincia di Nuoro, saranno esposti gli scatti di Berenice Abbott (USA, 1917-1991), si tratta della prima mostra antologica in Italia dedicata a una delle più originali e controverse protagoniste della street photography.

Dal 17 febbraio 2017 al 31 maggio 2017, Nuoro MAN, Berenice Abbott Topografie

In febbraio un appuntamento importante per l'arte del XX secolo è quello con "Keith Haring. About art", a Milano a Palazzo Reale. Il pittore e writer statunitense, morto a soli 31 anni , segnò un nuovo corso d'arte che è tutt'oggi identificato con le sue opere. La street art, e non solo quella, devono molto al suo "tratto": pensiamo ad esempio alla pubblicità, Haring è stato capace di creare un nuovo linguaggio. Sempre moderno.

Dal 20 febbraio 2017 al 18 giugno 2017, Milano Palazzo Reale - Keith Haring. About art

A Genova, inaugura a marzo Modigliani: a Palazzo Ducale la mostra racconta il percorso creativo attraverso le tappe principali della sua carriera - purtroppo brevissima - ma feconda. Uno stile e una pennellata personalissima, inconfondibile, chiara ma forte capace di comunicare a tutti con una ricca semplicità. Un artista che si muove tra tradizione e modernità e ha uno sguardo internazionale, influenzato dalla Grecia antica, la Parigi fervente e l’art nègre.

A Palazzo Ducale sono molte le proposte interessanti, anche per chi ama la fotografia, il consiglio è di tenere d'occhio il cartellone, qui.

Dal 15 marzo 2017 al 16 luglio 2017, Genova Palazzo Ducale - Modigliani

Ancora 2 scelte a Milano , entrambe in marzo: a Palazzo Reale "Manet e la Parigi moderna", in cui i capolavori del maestro francese saranno affiancati da quelli di Renoir, Degas, Cezanne (tutti prestigiosi prestiti del Museo d'Orsay), a sottolineare la concezione innovativa dell'arte di Manet, divenuto a ragione un caposcuola. Ancora poche le informazioni su quest'esposizione ma l'Impressionismo è sempre una gioia e mette d'accordo in molti.

Il Mudec invece allestirà un'inedita mostra "site-specific" su Kandinsky: astrazione, colore in un'esposizione il cui obiettivo è consentire allo spettatore, anche con l'ausilio di specifici strumenti multimediali, di comprendere l’origine e lo sviluppo del suo codice simbolico, in un viaggio affascinante tra le sue fonti visive. Le proposte del Mudec sono sempre allestite magnificamente, moderne e interattive, consigliate anche ai bambini.

Dall'8 marzo 2107 al 2 luglio 2017, Milano Palazzo Reale - Manet e la Parigi moderna

Da 15 marzo 2017 al 2 luglio 2017, Milano Mudec - Kandinsky

A settembre a Roma è di scena Picasso con una grande esposizione allestita alle scuderie del Quirinale intitolata "Pablo Picasso tra Cubismo e Neoclassicismo": un resoconto completo del complesso rapporto di Picasso con l'Italia, dalle suggestioni neoclassiche ispirate alla scultura antica e al Rinascimento romano, fino alle tentazioni realiste conseguenti alla scoperta della pittura parietale di Pompei.

Anche Napoli omaggia Picasso con la "Picasso Parade"- in occasione dell'anniversario dei 100 anni della visita di Pablo Picasso in italia, mentre era al lavoro sul balletto “Parade”. Si sa ancora poco ma, in tutti i luoghi che furono d’aiuto all’artista per venire a capo della produzione del balletto e delle opere successive, saranno ospitate alcune importantissime opere dell’artista. Prossimamente cercate informazioni qui.

Dal 21 settembre 2017, Roma Scuderie del Quirinale - Pablo Picasso tra Cubismo e Neoclassicismo

Napoli, Picasso Parade

Solo alcune delle tante proposte dei musei e delle gallerie in giro per l'Italia, molte altre se ne aggiungeranno nel corso dell'anno, non tutti i "cartelloni" sono stati presentati e sono completi. Per rimanere informati su tutte le novità in campo artistico, prossimamente cliccate qui.