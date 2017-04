Cartier-Bresson “occhio del secolo” in mostra a Genova

È altamente probabile che a chiunque di noi sia capitato di imbattersi inconsapevolmente in uno o più scatti di Henri Cartier-Bresson e, pur senza avere ancora contezza dell’autore, scorgere subito in essi un’atmosfera di familiarità e al tempo stesso di ferreo rigore. Il destino di un’opera fotografica davvero incisiva e duratura è infatti esattamente questo: diventare subito icastica, cioè paradigmatica, immediatamente inconfondibile e capace di imporsi con tale studiata naturalezza al nostro immaginario collettivo da suscitare nell’osservatore l’impressione di conoscerla da sempre. Nel caso di Cartier-Bresson il fenomeno in questione assume proporzioni davvero eclatanti se consideriamo che all’autore, indubitabilmente assurto al rango di artista e peraltro passato alla storia anche come padre del fotogiornalismo, furono attribuite appunto le definizioni di “occhio del secolo” e “occhio assoluto”, ovvero di testimone visivo per eccellenza degli eventi epocali del Novecento. Non stupisce dunque che i suoi 140 scatti, originariamente selezionati dall’amico editore Robert Delpire ed esposti fino all’11 giugno nell'ambito della mostra curata da Denis Curti alla Loggia degli Abati del Palazzo Ducale di Genova, siano stati rubricati sotto il semplice titolo di “Henri Cartier-Bresson Fotografo”. Come a voler dire: il fotografo per antonomasia o la quintessenza della fotografia.

Dalla Parigi di Jean Renoir alla fondazione dell'agenzia Magnum

Il "qui e ora" della disciplina mentale e fotografica