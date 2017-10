Lexus CT 200h : la prima compatta premium ibrida

Toyota percorre una nuova strada con il suo marchio di lusso. Lo fa scagliando contro le concorrenti Audi A3 e Bmw serie 1 questa sassata griffata Lexus, lunga 4,3 metri, pensata apposta per il mercato europeo, rivolta a un pubblico giovane, eco-glam e interessato alle innovazioni. La più interessante delle quali è la tecnologia full hybrid. La spinta arriva dal motore a benzina 1.8 VVt-i da 99 Cv con quello elettrico da 60 kw alimentato da batterie a idruro metallico di nickel, per una potenza totale di 136 Cv. Emissioni di CO2 estremamente ridotte (da 87 g/km) e consumi dichiarati alquanto bassi (da 3,8 litri/100km). Luci. La carrozzeria è la più aerodinamica della sua categoria, con un cx di appena 0,28 che migliora i consumi e riduce anche il rumore generato dal vento. Splendido l'abitacolo, con materiali di qualità Lexus, linee fluide, avvolgenti e il pulsantone azzurro d'avviamento. La bella manopola centrale, come un mouse del computer, comanda navigatore, climatizzatore e modalità di guida, da eco a sport (con il cruscotto che si colora di rosso) a solo elettrica. I materiali sono di qualità altissima, provenendo anche da riciclo o da soluzioni originali: per esempio i rivestimenti delle portiere sono fatti con i fusti di kenaf, pianta della famiglia degli ibisco, invece che con trucioli di legno. Chi la prova su strada, nonostante lo sprint della modalità sport, si farà solleticare dalla modalità eco, col contagiri che si trasforma in monitor eco drive. Ombre. I primi schizzi dei designer ricalcavano in piccolo le linee del Suv Rx450h. Quelle linee sembrano siano state ulteriormente affilate e rese taglienti nel frontale, gonfiate e rese più massicce nel posteriore e infine shakerate con quelle di una Golf. Il risultato è un'insalata stilistica che, specie tra la portiera e il montante posteriore, non può certo definirsi armoniosa.