Materie prime naturali vegetali: l’ideale contro dermatite da contatto e allergie

Pelle arrossata e irritazioni cutanee: questo è uno dei maggiori fastidi (oltre alla fatica) che derivano dal dover pulire casa. Se non si utilizzano guanti protettivi per lavare il piano della cucina, i vetri o i sanitari del bagno, le piccole quantità di detergente che finiscono sulle mani possono provocare nei soggetti predisposti, come asmatici o allergici ai metalli (nichel, cromo) irritazioni cutanee, reazioni allergiche come eczemi e dermatite da contatto con ulcerazioni, vescicole, desquamazione, bruciore. Questo avviene soprattutto se il prodotto usato contiene principi attivi chimici particolarmente aggressivi. Per evitare questi rischi, meglio preferire i detergenti naturali certificati, privi di petrolati, parabeni e metalli.

Materie prime naturali contro allergie e dermatite da contatto

Estratti da noce di cocco

Estratto di limone

Come scegliere