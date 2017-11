Freddo: una questione di pelle

Couperose e pelle sensibile La couperose è una tipologia di acne caratterizzata dalla dilatazione di piccoli vasi sanguigni sulle gote e sul dorso del naso. Colpisce in prevalenza le persone con pelle chiara e sensibile e inizia a comparire attorno ai 30 anni. Viene definito "sensibile" il tipo di pelle che, più facilmente di altri, tende ad irritarsi e ad arrossarsi al contatto con detersivi, profumi e cosmetici. Ha spesso carattere ereditario e può essere associato a tendenze allergiche. In entrambi i casi, le condizioni atmosferiche "estreme" (vento, freddo, oppure sole forte e caldo eccessivi) peggiorano la situazione, rendendo necessario correre ai ripari. Cosa evitare... E' opportuno ridurre al minimo il consumo di the, caffè e alcool, e prestare attenzione agli additivi chimici contenuti nei cibi, con cui la pelle sensibile potrebbe reagire negativamente. Se possibile, meglio evitare l'esposizione al sole forte, al vento e al freddo. Evitate anche detergenti e profumi a base di alcool e lanolina, che favoriscono le irritazioni. ...e cosa usare Per combattere la couperose e la pelle sensibile è ottimo l'olio essenziale di rosa, per il suo effetto astringente. Lo si può usare miscelandone 2-3 gocce con altrettante gocce di olio essenziale di lavanda e neroli in 5 cucchiaini di acqua distillata di amamelide (che agisce contro arrossamenti ed irritazioni) e 75 ml di acqua di fiori d'arancio, da applicare poi sulle guance 2 volte al giorno.