L’impegno di Napoli: una rete di piste ciclabili in pochi anni

Napoli si prepara ad accogliere una rete di piste ciclabili. Era il 2009 e la città partenopea dava l'ok alla sua prima pista ciclabile che verrà inaugurata solo a fine 2012: un percorso di 16 km da Bagnoli a San Giovanni Teduccio, che tocca anche lo stadio San Paolo. La volontà del Comune di andare avanti su questa strada ha però portato alla nascita di nuovi percorsi per le biciclette. Da settembre i lavori per via Marina nel tratto da via Vespucci a via Volta vedranno, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, anche la riduzione dei cavi di tram e filobus, la piantumazione di alberi, l'ampliamento dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'asfaltatura della strada di tipo ecologico con il riciclo delle pavimentazioni di porfido e basolati nel Centro. Nell'intervento rientra anche piazza Duca degli Abruzzi, con una riqualificazione che porterà anche un'area pedonale.