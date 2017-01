Ortica, un regalo dalla natura

Perché non approfittare di questa generosa pianta che nasce spontanea ovunque? Dietro una facciata che le attribuisce il titolo di erbaccia fastidiosa che punge e brucia si nasconde una pianta officinale dalle molte qualità. Pensate che questa pianta può anche essere utilizzata come antiparassitario naturale nell'orto. La primavera è la giusta stagione per raccoglierla in campagna e farne infusi, preparare ricette prelibate e scoprire così i molteplici utilizzi che questa pianta possiede. Se ne possono usare tutte le parti: la pianta, i semi e la radice, inoltre sono disponibili in commercio preparati a base di foglie di ortica sotto forma di succo fresco, estratto liquido e comprese.

Proprietà e benefici dell'ortica

Per le malattie reumatiche

Per la pelle

Per i capelli

Per i calcoli renali e vescicali

L'ortica in cucina

Infuso di foglie di ortica

La ricetta per preparare spaghetti all'ortica e erba cipollina è molto semplice, l'unico accorgimento è quello di usare i guanti quando si lavano le cime di ortica.

Anche la scienza conferma le proprietà dell'ortica