Parigi dedica un museo alla Street Art

Una simpatia forse sorprendente, ma non per questo meno collaudata e longeva, quella tra la Ville Lumière e la cosiddetta Street Art: malgrado la sua maestosa ed incantevole monumentalità, abbinata ad una cura scrupolosissima e costante degli spazi pubblici urbani, Parigi accoglie da sempre, in appropriati luoghi e contesti, graffiti, murales e varie altre espressioni della creatività metropolitana più estemporanea. Trattandosi poi della capitale europea dotata di uno dei sistemi museali più progrediti e reticolari del mondo, era quasi inevitabile che dopo tutte le varie numerose branche della produzione artistica, accanto alle cere, i profumi, le tecniche industriali, la moda e simili, perfino l’arte di strada trovasse nella metropoli francese la via, per certi versi paradossale, della musealizzazione. Dallo scorso autunno la Street Art ha infatti eletto domicilio nel 17ème arrondissement, nei pressi di place de Clichy e nel cuore tipicamente “bobo” (acronimo di bourgeois-bohémien) del quartiere delle Batignolles. Una collezione di 150 opere realizzate da ben 50 tra i più noti esponenti del genere –da Monkey Bird a Romain Froquet, da Shepard Fairey a Banksy– accolti in esposizione permanente entro i 4000 metri quadrati di uno spazio apposito denominato Art42.

Art42 e il connubio con l'informatica

Musealizzazione e arte di strada: una contraddizione in termini?