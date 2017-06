Come avere gli occhi belli: metodi naturali per uomo e donna contro l’occhio spento

Il contorno occhi è delicatissimo, la pelle diventa molto sottile e sconfina nelle delicate mucose. Le irritazioni crescono nella bella stagione, complice la luce abbagliante del sole, che andrebbe schermata con creme filtro e con lenti scure, ma anche i pollini in volo e le allergie che colpiscono le mucose oculari creando lacrimazione e irritazione. Il cloro in piscina e le scottature solari non aiutano: l’abbronzatura a lucertola ha il prezzo carissimo delle rughe raggiate, dei solchi di una pelle stremata che dovrà consegnarsi alle punturine della medicina estetica appena il tempo non sarà più alleato. E per chi resta in ufficio lo schermo del pc non è da meglio: le ore trascorse davanti a un video senza proteggi schermo condizionano la mimica degli occhi e costringono i muscoli a “strizzare” il campo visivo per proteggersi dalla luce artificiale. Le ricette naturali esistono, i rimedi della nonna sono celebri e inossidabili e lo yoga degli occhi è una nuova idea, trendy e intelligente, per resistere al botulino.

Olio di rosa mosqueta

Tè e camomilla

Cineraria marittima

Staphisagria

Yoga per gli occhi - massaggi per avere degli occhi belli

Massaggio con rotazione

Dall’occhio all’orecchio

Palpebra tonica