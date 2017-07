Oli antirughe, una vasta gamma di bellezza

Oli estratti da vegetali per la cosmesi, tra questi la rosa mosqueta è una rosa selvatica originaria dell'Asia, diffusasi in seguito in Europa e introdotta dagli spagnoli durante il periodo della conquista in Sud America. Oggi cresce rigogliosa nel sud del Cile.

L'olio di rosa di mosqueta

di Anna Poletti