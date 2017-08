Piste ciclabili a Lussemburgo: ora vogliono spendere come Olanda e Danimarca

Le piste ciclabili a Lussemburgo vedranno un veloce incremento. Un piano di investimenti importante che prevede di aumentare del 40 per cento i percorsi per le biciclette, portandoli a circa 840 chilometri entro cinque anni, mentre per il 2018 il programma è di arrivare a 750 km. Una prima legge adottata nel 1999 cominciò il percorso verso una rete ciclabile nazionale di 41 percorsi per un totale previsto di 1400 km, di cui finora sono stati realizzati 613 km, circa il 40 per cento.

L'impegno di Lussemburgo sulla mobilità ciclabile in Europa

Piste ciclabili a Lussemburgo: investimenti senza precedenti