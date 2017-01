Gli pneumatici fuori uso si riciclano nel forno a microonde

Gli pneumatici in disuso hanno da sempre rappresentato uno dei più grandi problemi ecologici di smaltimento dei rifiuti. Sono tanti (solo in Italia, secondo le stime di Ecopneus, società che si occupa della raccolta e del recupero degli pneumatici fuori uso, ne arrivano a fine vita 380 mila tonnellate ogni anno) e non possono essere conferiti in discarica. Tante però sono le soluzioni di riciclo che si sono sviluppate in questi anni, dall'utilizzo di vecchi pneumatici per fare la pavimentazione di palestre e campi sportivi all'impiego del materiale per produrre pannelli fonoassorbenti. L'ultima invenzione a proposito si chiama Tyrebirth ed è uno speciale forno a microonde in grado di dare nuova vita agli pneumatici.

Pneumatici fuori uso: cos'è e come funziona Tyrebirth

Dalla sperimentazione all'industrializzazione