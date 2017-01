La ricetta vegetariana del polpettone prevede di spazzolare le carote e sbucciare le patate, lavare i porri, le zucchine e i fagiolini e cuocere tutto a vapore. A parte, far cuocere la polpa di pomodoro con l’olio, la cipolla e l’aglio tritati, salare e pepare leggermente. Una volta cotte, passare le patate nello schiacciapatate. Tagliare le carote e le zucchine cotte a dadini, i porri e i fagiolini a tocchetti. Mescolare le patate schiacciate con il resto delle verdure, aggiungere il parmigiano, due uova intere e un rosso (conservando l’albume), il sugo di pomodoro, la noce moscata, sale quanto basta e il prezzemolo tritato. Mescolare bene, amalgamando tutti gli ingredienti. Distribuire il composto in uno stampo rettangolare da plum cake, ben imburrato e cosparso di pangrattato. Livellare il composto aiutandosi con il cucchiaio e infornare in forno già caldo a 180 gradi per circa 30 -35 minuti, controllando la cottura. Estrarre dal forno, lasciar intiepidire il polpettone di verdure per circa 10 minuti e poi rovesciare su un piatto da portata.