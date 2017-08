P’tit Vélib, il bike sharing di Parigi dedicato ai più piccoli

Parigi sta progressivamente assaporando il gusto della mobilità dolce e per questo ha creato un servizio di bike sharing speciale. La giornata senz'auto di fine settembre ha riempito gli Champs-Élysées di persone e ha permesso un utilizzo del servizio di bike sharing Vélib' maggiore del 32 per cento rispetto a una domenica normale. Così come la notte bianca, avvenuta il tre ottobre, ha stimolato i parigini a pedalare. Visto il grande successo del bike sharing il Comune ha deciso di inaugurare P'tit Vélib', servizio di condivisione di biciclette dedicato ai bambini che devono imparare, che stanno imparando o che già sanno andare sulle due ruote con sicurezza.

Bambini che usano P'tit Vélib. Foto dal sito blog.velib.paris.fr