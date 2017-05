Con le rinnovabili energia elettrica a 800mila famiglie nelle Filippine

200 milioni di dollari risparmiati e garanzia di accesso all'elettricità a 800mila famiglie. Sono i vantaggi che le Filippine potrebbero avere ogni anno se sostituissero con le rinnovabili i generatori a diesel che oggi sono la fonte principale per la produzione di elettricità nelle piccole isole del Paese. È questa l’indicazione che emerge da un nuovo rapporto pubblicato congiuntamente dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa) americano e dall’Institute for Climate and Sustainable Cities (Icsc) che ha sede a Quezon City, vicino a Manila.

La bassa affidabilità dei combustibili fossili in un territorio complesso

Accessibilità e affidabilità: le garanzie delle rinnovabili

Investimenti privati per trasformare il sistema energetico