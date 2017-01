Rinnovabili, in Giappone è boom per il fotovoltaico

È stato un anno solare quello appena trascorso, per il fotovoltaico in Giappone. Un vero e proprio boom, che ha visto la quota di questa energia rinnovabile crescere enormemente e passare da un 2,7 per cento nel mix energetico nazionale del 2015 al 4,3 per cento registrato nel 2016.

In Giappone, città solari e fotovoltaico galleggiante

Il dopo Fukushima